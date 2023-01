Ronaldo "pode ser a bandeira da mudança de mentalidade do futebol no Golfo"

Artur Fernandes, presidente da Associação Nacional de Agentes de Futebol (ANAF), acredita que Cristiano Ronaldo vai ter uma grande influência na mudança de mentalidade no futebol do Golfo.

"Ronaldo pode ser a bandeira da mudança de mentalidade do futebol naquela zona do Golfo. Há toda uma contribuição não só a nível futebolístico, mas ao nível estrutural e até social. Acredito que o Cristiano vai ter uma grande influência nisso também", começa por dizer, a Bola Branca.

Ainda assim, o agente não nega o aspeto financeiro da proposta: "Não podemos pôr de parte aquio que é mais evidente. É um contrato milionário e acho que o Cristiano nesta fase foi também à procura disso".

O Al Nassr vai apresentar Cristiano Ronaldo na terça-feira às 16h00, anunciou esta segunda-feira o clube da capital da Arábia Saudita.

"Todos os olhos em Riade, com a revelação do maior do mundo, Cristiano, nas cores do Al Nassr pela primeira vez", lê-se no Twitter do clube.

O avançado internacional português, de 37 anos, viaja esta segunda-feira de Madrid (Espanha), onde passou a quadra natalícia, para a Arábia Saudita em voo privado, acompanhado da família e de uma comitiva de assessores. Deverá aterrar pelas 20h00 (23h00 locais).

Ronaldo irá realizar os obrigatórios exames médicos antes de requerer o visto internacional, que lhe permitirá participar nos próximos jogos do Al Nassr.

Cristiano Ronaldo foi oficializado como reforço do Al Nassr na passada sexta-feira. O internacional português, de 37 anos, que rescindiu contrato com o Manchester United em novembro, assinou contrato até 2025.

Segundo a imprensa saudita, Ronaldo vai ganhar 500 milhões de euros até ao final do contrato e terá recebido mais de 100 milhões só de prémio de assinatura. Nunca um futebolista ganhou tanto dinheiro.