Ronaldo já aterrou em Riade para reforçar o Al Nassr

A AFP acrescenta que o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro tinha à espera, fora do aeroporto, um forte dispositivo de segurança, com veículos policiais e postos de controlo.

A informação foi avançada pelo canal de televisão público Al-Ekhbariya, dando conta da chegada do internacional português, que se libertou dos ingleses do Manchester United em cima do Mundial do Qatar.

O Al Nassr vai apresentar Cristiano Ronaldo na terça-feira às 16h00, anunciou esta segunda-feira o clube da capital da Arábia Saudita.

"Todos os olhos em Riade, com a revelação do maior do mundo, Cristiano, nas cores do Al Nassr pela primeira vez", lê-se no Twitter do clube.

O avançado internacional português, de 37 anos, viajou esta segunda-feira de Madrid (Espanha), onde passou a quadra natalícia, para a Arábia Saudita em voo privado, acompanhado da família e de uma comitiva de assessores.

Ronaldo irá realizar os obrigatórios exames médicos antes de requerer o visto internacional, que lhe permitirá participar nos próximos jogos do Al Nassr. O avançado ficará hospedado num hotel em Riade.