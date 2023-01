Nuno Tavares marca, é expulso e provoca adeptos do Montpellier

Nuno Tavares foi um dos grandes protagonistas da vitória do Marselha, por 2-1, em casa do Montpellier.

O lateral-esquerdo português abriu o marcador para o Marselha no início da segunda parte, aos 47 minutos, com um potente remate com o pé direito.

Maxime Estève, com um autogolo, dilatou a vantagem da equipa do sul de França. Já perto do final, aos 87 minutos de jogo, Nuno Tavares foi expulso por pontapear as pernas de Souquet, jogador do Montpellier.

Enquanto saía do relvado, respondeu a provocações dos adeptos da mesma maneira, apontando para o marcador, na altura 2-0.

Savanier ainda reduziu para o Montpellier, de penálti, já nos descontos, mas o Marselha acabou por segurar a vitória.

Com este resultado, o Marselha continua no 3.º lugar, com 36 pontos somados, mas aproveita o deslize do PSG, que perdeu frente ao Lens. O Montpellier é 14.º, com 17 pontos.