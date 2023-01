Liverpool arranca 2023 com derrota

O Liverpool foi até casa do Brentford perder por 3-1 no primeiro jogo de 2023.

O marcador foi inaugurado com um autogolo de Konaté, logo aos 19 minutos de jogo. Wissa fez o segundo perto do intervalo, aos 42.

Klopp fez três alterações ao intervalo e não poupou figuras da equipa: saíram Van Dijk, Tsimikas e Eliott, entraram Matip, Robertson e Keita. O impacto foi imediato, mas não suficiente.

Aos 48, Darwin reduziu, mas acabaria por ser invalidado por fora de jogo do ex-jogador do Benfica. Aos 50, contou mesmo. Oxlade-Chamberlain finalizou de cabeça um cruzamento com o pé esquerdo de Trent Alexander-Arnold.

Já perto do final, o Brentford sentenciou o jogo com golo de Mbuemo, aos 84 minutos da partida.

Com este resultado, o Liverpool perde a oportunidade de ultrapassar o Tottenham, que tinha perdido ontem frente ao Aston Villa. Os "reds" continuam no 6.º lugar com os mesmos 28 pontos, agora apenas mais dois do que o Brentford, que sober ao 7.º posto.