Jota em campo no empate entre Celtic e Rangers

Rangers e Celtic empataram, a duas bolas, no dérbi "Old Firm", em Glasgow, em jogo a contar para a 20.ª ronda do campeonato escocês.

Daizen Maeda, antigo avançado do Marítimo, abriu o marcador para o Celtic no Ibrox, casa do Rangers, logo aos 5 minutos de jogo.

O Rangers virou o resultado no início da segunda parte. Ryan Kent, aos 47 minutos, e James Tavernier, de penálti aos 53, deram a volta no marcador.

Jota foi suplente utilizado no Celtic e entrou em campo aos 77 minutos de jogo. O japonês Kyogo Furuhashi conseguiu o resgatar o empate já muito perto do fim, aos 88 minutos da partida.

Com este resultado, a diferença entre os dois primeiros classificados permanece a mesma: o Celtic é líder com 55 pontos, com nove de vantagem para o Rangers, que leva 46 pontos.