FPF decreta minuto de silêncio nas suas provas até 8 de janeiro

A Federação Portuguesa de Futebol determinou um minuto de silêncio nas competições por si organizadas até ao próximo domingo, dia 8 de janeiro.

Pelé morreu na última quinta-feira, aos 82 anos. A notícia da morte foi confirmada pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde estava internado. Edson Arantes do Nascimento estava internado há cerca de um mês devido a um cancro no cólon.

Craque marcou mais de 750 golos em pouco mais de 800 jogos por Santos, New York Cosmos e seleção (77 golos em 92 internacionalizações). É tricampeão do mundo (1958, 1962 e 1970), tem mais 34 títulos oficiais e foi eleito pela FIFA como o jogador do século XX.

O corpo de Pelé é velado a partir das 13h00 desta segunda-feira, no centro do campo da Vila Belmiro, o estádio do Santos. Milhares começaram a fazer fila horas antes da abertura das portas ao público.