Al Nassr apresenta Cristiano Ronaldo na terça-feira

O Al Nassr vai apresentar Cristiano Ronaldo na terça-feira, de acordo com o diário desportivo saudita "Arriyadiyah".

O avançado internacional português, de 37 anos, viaja esta segunda-feira de Madrid (Espanha), onde passou a quadra natalícia, para a Arábia Saudita em voo privado, acompanhado da família e de uma comitiva de assessores. Deverá aterrar pelas 20h00 (23h00 locais).

Ronaldo irá realizar os obrigatórios exames médicos antes de requerer o visto internacional, que lhe permitirá participar nos próximos jogos do Al Nassr. O avançado ficará hospedado num hotel em Riade.

O objetivo é apresentar Cristiano Ronaldo na terça-feira no estádio do Al Nassr, o Mrsool Park, que tem capacidade para 30 mil espectadores, com toda a pompa e circunstância e vários convidados, como quando o jogador assinou pelo Real Madrid em 2009. O internacional português deverá fazer um pequeno discurso durante a cerimónia.

Cristiano Ronaldo foi oficializado como reforço do Al Nassr na passada sexta-feira. O internacional português, de 37 anos, que rescindiu contrato com o Manchester United em novembro, assinou contrato até 2025.

Segundo a imprensa saudita, Ronaldo vai ganhar 500 milhões de euros até ao final do contrato e terá recebido mais de 100 milhões só de prémio de assinatura. Nunca um futebolista ganhou tanto dinheiro.