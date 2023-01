Tottenham arranca ano com derrota em casa

O Aston Villa venceu em casa do Tottenham, por 2-0, no primeiro jogo do ano da Premier League.

Os golos ficaram reservados para a segunda parte. Aos 50 minutos, Hugo Lloris, capitão de equipa e guarda-redes do Tottenham, não conseguiu agarrar um remate de longe do Villa, Watkins aproveitou, recolheu e assistiu Buendia para o primeiro da partida.

Aos 73, McGinn fez um belo passe picado a isolar Douglas Luiz, que fechou a contagem.

O Tottenham voltou às derrotas e atrasa-se na luta pela Liga dos Campeões. Os Spurs continuam em quinto lugar, atrás do Manchester United, com menos dois pontos, mas com mais um jogo realizado.

Já o Aston Villa, agora com Unai Emery no comando técnico, vence o terceiro jogo nos últimos quatro do campeonato e consolida o 12.º posto, com 21 pontos.