O Grémio, clube do Brasileirão, oficializou a contratação do avançado Luis Suárez.

Não foi, no entanto, divulgada a extensão do contrato com o internacional uruguaio de 35 anos.

Suárez estava sem clube desde que saiu do Nacional, do Uruguai, em cima do Mundial do Qatar.

Na Europa, o avançado passou por Ajax, Liverpool e Barcelona.