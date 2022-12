Os adeptos do Al Nassr, novo clube de Cristiano Ronaldo, entoaram o nome do avançado ao minuto 7 da partida contra o Al Khaleej, do campeonato saudita.

Os apoiantes do Al Nassr também gritaram o célebre “Siiiiiiu”, que CR7 eternizou no Real Madrid.

Cristiano Ronaldo assinou, esta sexta-feira, contrato com o Al Nassr para as próximas duas épocas e meia.