"Você joga muito bem". O dia em que Pelé elogiou António Simões

António Simões recorda Pelé, "o melhor" futebolista que viu jogar, e um episódio, em particular, que significou "tudo e mais alguma coisa".

Com a partida do “Rei”, multiplicam-se as homenagens ao antigo jogador brasileiro. António Simões defrontou-o em várias ocasiões, tanto pela seleção nacional - chegou a derrotar o Brasil de Pelé, por 3-1, no Mundial 1966 -, como no Benfica ou nos Estados Unidos da América, onde jogaram na mesma altura e tiveram "oportunidade de conviver de perto".



Simões recorda com afeto os momentos que partilhou com "o melhor jogador de sempre", que o tratava por "Baixinho". Em entrevista a Bola Branca, relata o que aconteceu no final de um encontro entre o San Jose Earthquakes, do português, e o New York Cosmos, do brasileiro.

"Conheci o Pelé muito melhor como homem quando ambos fomos para os Estados Unidos. Lembro-me que ele disse-me uma coisa que eu jamais posso esquecer, de quando foram a San José ganhar contra a equipa em que eu estava. Ganhámos, no final do jogo tirámos uma fotografia e, depois, ele disse-me baixinho: 'Baixinho, você joga bem. Você joga muito bem'. Agora com o desaparecimento dele, dá-me vontade de partilhar com todos pequenas conversas que íamos tendo", confessa.

"Se querem homenagear Pelé, joguem apenas futebol"



Pelé morreu aos 82 anos, vítima de doença prolongada. Deixa o futebol mais pobre, vinca António Simões: "Condolências à família, com certeza, mas deixem-me também dizer: condolências ao futebol."



Assim, pede aos que queiram homenagear o eterno camisola 10 do Santos e do Brasil "que tudo façam para contribuir para o espetáculo".

"Que sejam o melhor jogador possível e o menos enganador possível. Se querem homenagear Pelé, joguem apenas futebol. Se não conseguirem jogar como ele, façam coisas como ele fez: jogar respeitando o adversário e o público", aconselha o antigo jogador do Benfica e da seleção.