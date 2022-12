Sobe para cinco o número de jogadores japoneses no Celtic

O Celtic anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Tomoki Iwata ao Yokohama Marinos. É o quinto jogador japonês do clube escocês.

A influência japonesa no Celtic vem do treinador, o greco-australiano Angelos Postecoglou, que treinou no Japão - precisamente no Yokohama Marinos, onde contratou e orientou Tomoki - entre 2018 e 2021. O médio-defensivo, de 25 anos, que também joga a defesa-central e lateral-direito, aterra em Glasgow por empréstimo com obrigação de compra.

Tomoki vem de uma grande época no Japão: ajudou o Marinos a sagrar-se campeão e foi eleito o jogador do ano da J.League. Soma quatro internacionalizações, embora não tenha sido convocado para o Mundial 2022, em que a seleção japonesa chegou aos quartos de final.

Tomoki Iwata é o quinto japonês a juntar-se ao plantel do Celtic, depois de Yosuke Ideguchi, Reo Hatate, Kyogo Furuhashi e do ex-Marítimo Daizen Maeda. Vai ser companheiro de equipa do português Jota.