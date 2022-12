"Hoje o futebol morreu". Reações à morte de Pelé

O mundo do futebol - e não só - chora a morte de Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, esta quinta-feira, aos 82 anos. O Brasil está de luto pela morte do astro que conquistou três campeonatos do Mundo pela seleção "canarinha" e marcou centenas de golos de todas as maneiras e feitios. Cristiano Ronaldo expressa condolências pela morte de Pelé, que considera uma inspiração do passado, presente e futuro. O craque português também recorda o "carinho" demonstrado nos momentos que partilharam ao longo dos anos. "Os meus profundos sentimentos a todo o Brasil, e em particular à família do senhor Edson Arantes do Nascimento. Um mero “adeus” ao eterno Rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça neste momento todo o mundo do futebol. Uma inspiração para tantos milhões, uma referência do ontem, de hoje, de sempre. O carinho que sempre demonstrou por mim foi recíproco em todos os momentos que partilhámos, mesmo à distância. Jamais será esquecido e a sua memória perdurará para sempre em cada um de nós, amantes de futebol. Descansa em paz, Rei Pelé", escreveu o internacional português na rede social Instagram.

Em declarações à RTP3, o treinador José Mourinho manifestou profunda tristeza pelo desaparecimento de um vulto do futebol como Pelé e declarou: "Hoje o futebol morreu".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamenta a morte de Pelé, "o extraordinário jogador de futebol brasileiro que encantou ao longo de décadas". Num comunicado publicado no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa refere que "Pelé foi um rei do Futebol, um símbolo do Brasil, marcou gerações e será para sempre recordado como um dos maiores do mais popular desporto do mundo". O Presidente de Portugal "apresenta as mais sentidas condolências ao povo brasileiro, aos familiares e amigos de Pelé e a todos quantos choram a partida de uma lenda". Já o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, lamenta o desaparecimento de "um génio puro" e "ícone do desporto mundial" numa mensagem deixada no site da FPF. A Liga Portugal também já lembrou o "rei"

Neymar, a principal figura da seleção do Brasil da atualidade, deixou uma sentida homenagem ao Rei do Futebol. "Antes de Pelé, "10" era apenas um número. Li essa frase em algum lugar, em algum momento da minha vida. Mas essa frase, linda, está incompleta. Eu diria que antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte. Pelé mudou tudo. Transformou o futebol em arte, em entretenimento. Deu voz aos pobres, aos negros e principalmente: Deu visibilidade ao Brasil. O futebol e o Brasil elevaram seu status graças ao Rei! Ele se foi, mas a sua magia permanecerá. Pelé é ETERNO!!", escreveu Neymar.



Acabado de conquistar o Mundial de Futebol do Qatar, o argentino Lionel Messi prestou homenagem ao astro brasileiro, que morreu aos 82 anos e que é o único jogador da história com três campeonatos do mundo. "Descansa em paz, Pelé", disse Lionel Messi.

O Santos, clube de sempre de Pelé, publicou a imagem de uma coroa de ouro, acompanhada pela palavra "Eterno". Os clubes portugueses também recordam a magia de Pelé nos relvados. O Benfica partilhou uma fotografia de Eusébio e de Pelé, com a mensagem "Até sempre". "Espalhou magia dentro das quatro linhas e nunca será esquecido pelo mundo do futebol. Até sempre, Pelé", refere o Sporting, numa publicação acompanhada de uma foto de um jogo entre os leões e o Santos de Pelé. O FC Porto diz que "as lendas são imortais".