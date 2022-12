Félix Sánchez deixa seleção do Qatar

O espanhol Félix Sánchez vai deixar de ser selecionador do Qatar, com a federação de futebol daquele país asiático (QFA) a anunciar que não renova o contrato, que expira a 31 de dezembro.

Félix Sánchez estava no posto desde 2017 e não resistiu aos maus resultados do Qatar no Mundial 2022, somando derrotas na fase de grupos, o que nunca tinha acontecido a uma seleção do país organizador.

"Passámos alguns anos maravilhosos juntos, cheios de momentos incríveis que ficarão para sempre na história do futebol qatari. Obrigado por tudo, Senhor Sánchez!", escreveu a QFA na sua conta no Twitter.

Sánchez, 47 anos, iniciou a sua carreira nas camadas jovens do FC Barcelona, em 1996. Depois de 10 anos no centro de formação catalão, rumou a Doha, para a academia Aspire, com a missão de identificar e formar futuros talentos.

Em 2013, passou a orientar a seleção sub-19 do Qatar, conquistando no ano seguinte o campeonato da Ásia do escalão.

Os passos seguintes foram o comando dos sub-21 e sub-23, antes de se tornar selecionador da equipa principal, num percurso que teve como ponto mais alto a conquista do campeonato da Ásia em 2019.