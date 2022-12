O jornal saudita “Ariyadhiah” adianta que Cristiano Ronaldo já terá assinado pelo Al Nassr.

Segundo a mesma fonte, CR7 terá assinado por dois anos e meio, até aos 40 anos, e ganhará um valor próximo de 500 milhões de euros.

Já a CBS News confirma a notícia, citando fonte do clube.

A oficialização do acordo deverá acontecer após a partida entre o Al-Nassr e o Al Khaleej, deste sábado, dia 31.



O capitão da equipa das quinas está sem clube desde que rescindiu com o Manchester United antes do Mundial do Qatar.

O mercado de transferências abre oficialmente a 2 de janeiro de 2023.