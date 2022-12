O PSG venceu o Estrasburgo, por 2-1, com golo de Mbappé aos 96 minutos, no regresso do campeonato francês.

Já Marquinhos marcou os outros dois tentos da partida, um na própria baliza.

Nota ainda para a expulsão de Neymar.

Os portugueses Vítinha (titular) e Danilo (suplente) estiveram na ficha de jogo.