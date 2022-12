Manchester City duplica proposta do Milan a Rafael Leão

O Manchester City terá apresentado aos representantes de Rafael Leão uma proposta que quase duplica a oferta de renovação do AC Milan, segundo avança o jornal italiano "Gazzetta dello Sport".

De acordo com a publicação, o Milan oferece um salário anual de 6,5 milhões de euros, mais um bónus que permite ao internacional português, de 23 anos, lidar com a dívida ao Sporting, de 20 milhões de euros. Encargo a dividir com o Lille, resultante da rescisão unilateral com os leões após o ataque à Academia de Alcochete, em 2018.

A proposta do Manchester City seria quase o dobro: 12 milhões de euros anuais. De qualquer forma, para levar o avançado português de Milão, o clube inglês teria de pagar, pelo menos, 100 milhões de euros.

Para já, Leão está feliz e "100% focado" no Milan, "um clube de topo" numa cidade de que gosta muito. Tem contrato até junho de 2024 e ganha cerca de 1,5 milhões de euros por época. Para o futuro, admite que gosta da Premier League e do Arsenal, um dos clubes a que tem sido apontado.

O Milan comprou Rafael Leão ao Lille no verão de 2019, por cerca de 30 milhões de euros. Na temporada passada, foi decisivo na conquista do Scudetto, algo que lhe valeu a eleição como melhor jogador da Liga italiana. Esta época, leva sete golos e seis assistências em 20 jogos.