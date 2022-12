Cristiano Ronaldo foi a inspiração de Endrick para escolher o Real Madrid

Cristiano Ronaldo foi uma das principais inspirações de Endrick, do Palmeiras, para escolher o Real Madrid, apesar de ter outras propostas.

É oficial que o avançado brasileiro, que ainda só tem 16 anos, rumará ao Real Madrid em 2024, quando for maior de idade. Em entrevista ao jornal "Marca", garante que tem "os pés no chão" e explica a decisão.

"O Real Madrid é um clube muito grande, Vini [Vinícius Jr, brasileiro do clube] tinha-me mandado mensagens e deu-me mais esperanças. O Cristiano também, que é o meu ídolo e jogou no Real Madrid. Por isso escolhi o Real Madrid, e penso que foi uma decisão correta", justifica.

Não é novidade que Endrick é fã de Cristiano Ronaldo. Em novembro, imitou uma celebração do internacional português, que acabara de regressar aos golos pelo Manchester United, após marcar pelo Palmeiras. Consulte a fotogaleria (clique nas setas) para comparar os dois festejos.

Depois das férias antes do início da época no Brasil, Endrick regressa ao Palmeiras, onde é treinado pelo português Abel Ferreira, que o lançou na equipa principal este ano. O objetivo, em 2023, é "continuar firme e forte na próxima temporadas". Por agora, apoiará o Real Madrid "de longe".

Cristiano Ronaldo representou o Real Madrid durante nove anos, em que ganhou, entre vários outros títulos, quatro Ligas dos Campeões. O internacional português, agora com 37 anos e sem clube, é o maior goleador da história do clube espanhol, com 450 golos em 438 jogos.