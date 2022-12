Atlético de Madrid empresta jovem português ao São Paulo

O São Paulo anunciou, esta quinta-feira, a contratação do avançado luso-brasileiro Marcos Paulo, por empréstimo do Atlético de Madrid.

Marcos Paulo, de 21 anos, que nasceu e cresceu no Brasil mas representa Portugal nas camadas jovens, regressa ao país natal por um ano, até 31 de dezembro de 2023, "com condições de compra pré-estipuladas".

O extremo português foi formado no Fluminense e rumou em 2020 ao Atlético de Madrid, com que tem contrato até 2026. Na temporada passada, jogou no Famalicão por empréstimo. Na primeira metade da presente época, representou os espanhóis do Mirandés.