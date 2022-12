Reece James desfalca o Chelsea por um mês

Continua a época azarada para Reece James. Depois de falhar presença no Mundial por lesão, o lateral do Chelsea voltou a lesionar-se no joelho na jornada de regresso da Premier League.

O defesa de 23 anos foi titular frente ao Bournemouth, mas substituído aos 53 minutos devido a lesão no joelho.

Em comunicado, o clube londrino explica que "os exames médicos confirmam uma lesão e o Reece James deverá ficar fora dos relvados por um mês".

O Chelsea, que despediu Thomas Tuchel e contratou Graham Potter para o comando técnico, luta para se aproximar do "top-4" da Premier League. Reece James, uma das figuras da equipa, poderá falhar os próximos seis jogos, frente ao Nottingham Forest, Manchester City (dupla jornada com um dos encontros para a Taça de Inglaterra), Fulham, Crystal Palace e Liverpool.