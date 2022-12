Barcelona vai tentar contratar Mbappé no próximo verão

O Barcelona vai tentar contratar o francês Kylian Mbappé no próximo verão, segundo o jornal catalão "Mundo Deportivo".

O clube catalão atravessa problema financeiros, mas isso parece que não vai impedir a direção de tentar contratar o jogador que esteve muito perto de reforçar o Real Madrid no final da época passada.

Com 24 anos, Mbappé é uma das figuras do Paris Saint-Germain e da seleção francesa, com a qual perdeu a final do Mundial há duas semanas, apesar do "hat-trick" que marcou na final.

Mbappé renovou contrato com o PSG até 2025, mas terá uma cláusula que lhe permite deixar o clube da capital francesa caso assim deseje.

Esta temporada, Mbappé leva 19 golos e 5 assistências em 20 jogos disputados pelo Paris Saint-Germain. Desde 2018 que não soma uma temporada com menos de 30 golos e 10 assistências.