Atenção, Benfica. Club Brugge despede treinador

O Club Brugge, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, anunciou o despedimento do treinador Carl Hoefkens.

O técnico de 44 anos não resiste aos maus resultados recentes. Apesar da histórica e inédita qualificação na Champions, o campeão belga está no quarto lugar do campeonato, a 12 pontos do líder Genk, e regressou às competições depois do Mundial a ser eliminado da Taça, frente ao Sint-Truiden, e com um empate no campeonato com o Leuven.

Hoefkens encerra uma longa ligação ao clube, apesar de apenas seis meses como treinador da equipa principal.

Jogou entre 2009 e 2013 no Brugge. Regressou ao clube em 2018 para ser treinador-adjunto da equipa sub-19. Foi promovido à equipa principal na época seguinte, foi responsável pelo scouting e, mais tarde, treinador-adjunto. Esta época, foi o escolhido para substituir Alfred Schreuder, que rumou ao Ajax após ser campeão belga.

"O Carl é um homem do clube, a sua contribuição e compromisso foram muito apreciadas. Não podemos subestimar a sua campanha na Liga dos Campeões, mas não estavamos com o nível de jogo que pretendemos no campeonato e na taça. Estamos agora a trabalhar para a sucessão", disse o CEO do clube, Vincent Mannaert.

O Brugge, que já defrontou o Porto esta época na Liga dos Campeões, tem jogo marcado com o Benfica para os dias 16 de fevereiro e 7 de março, para os oitavos de final da Liga dos Campeões