PSG prevê regresso de Nuno Mendes aos treinos em duas semanas

O Paris Saint-Germain prevê que Nuno Mendes estará pronto para regressar aos treinos dentro de duas semanas.

Informação veiculada no site oficial do clube francês, que também atualiza a situação clínica de Renato Sanches. O médio vai fazer treino individual a partir do próximo fim de semana.

Nuno Mendes chegou condicionado ao estágio da seleção nacional, antes do Mundial 2022, devido a uma lesão na coxa esquerda.

Foi titular no segundo jogo da fase de grupos, frente ao Uruguai, mas ressentiu-se da lesão e foi dado como apto para o resto do torneio e acabou por ser dispensado.

O lateral-esquerdo, de 20 anos, leva dois golos e quatro assistências em 17 jogos pelo PSG, esta temporada.