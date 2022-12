Manchester United vence primeiro jogo na Premier League sem Ronaldo

O Manchester United regressou à Premier League com uma vitória frente ao Nottingham Forest, por 3-0, no primeiro jogo para o campeonato após a pausa para o Mundial e a rescisão de contrato com Cristiano Ronaldo.

A vitória no jogo entre dois históricos do futebol inglês foi construída na primeira parte. Aos 19 minutos, Eriksen bateu um canto rasteiro e estudado para Rashford, que rematou de primeira ao primeiro poste e abriu o marcador. Minutos mais tarde, aos 22, Rashford assistiu Martial, que rematou à entrada da área para o segundo.

O Forest reagiu e reduziu antes do intervalo por Boly, antigo jogador do FC Porto e Braga, mas acabaria invalidado pelo VAR devido a fora de jogo.

O resultado ficou fechado já na segunda parte e perto do final do jogo com um golo de Fred, aos 87 minutos.

O internacional português Bruno Fernandes foi titular, jogou os 90 minutos e foi o capitão de equipa, enquanto que Diogo Dalot falhou a partida por lesão sofrida ainda no Campeonato do Mundo. Os "red devils" jogaram já sem Cristiano Ronaldo, que rescindiu contrato com o clube após uma entrevista na qual afirmou que se sentiu "traído" pelo clube.

Com este resultado, o Manchester United aproxima-se do Tottenham. Os "red devils" estão no 5.º lugar, com 29 pontos, mas menos um ponto do que os Spurs.