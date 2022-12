Fenerbahçe vence, Jorge Jesus sobe à liderança

Depois da derrota em jornada natalícia, no sábado, o Fenerbahçe de Jorge Jesus regressou às vitórias e subiu, à condição, à liderança do campeonato turco.

Na receção ao Hatayspor, o Fenerbahçe não deu hipóteses: Joshua King abriu o marcador aos 20 e Batshuayi dilatou vantagem aos 26. Ambos foram assistidos por Rossi.

O Fenerbahçe fechou contagem já bem perto do final. Dursun, aos 86, e Gustavo Henrique, aos 95, consumaram a vitória por números de goleada.

As duas derrotas seguidas frente a Giresunspor e Trabzonspor tiraram Jorge Jesus da liderança, que agora regressa à condição, com 32 pontos, mais dois do que o Galatasaray, com menos um jogo.