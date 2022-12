Criscito ia reformar-se, mas voltou atrás na decisão para regressar ao Génova

O lateral Domenico Criscito foi anunciado como reforço do Génova, apenas um mês depois de ter anunciado a sua retirada do futebol.

No final de novembro, o internacional italiano de 35 anos anunciou que iria deixou o futebol no fim da época norte-americana, onde jogou no Toronto durante os últimos meses.

Apenas um mês depois, regressa ao Génova para a quarta passagem da carreira. Criscito foi formado no Génova e juntou-se à Juventus em 2004/05. Regressou por empréstimo em 2006/07 e novamente, em definitivo, a partir de 2008/09.