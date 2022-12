Al Nassr desmente acordo fechado com Cristiano Ronaldo

O presidente do Al Nassr desmente que o clube da Arábia Saudita tenha acordo fechado para a contratação de Cristiano Ronaldo.

Em declarações aos jornalistas, após empate (2-2) com o Al Hilal, Al-Muammar foi questionado sobre as notícias de que o Al Nassr já tinha chegado a acordo com o avançado internacional português, de 37 anos.

"Isso não é verdade. Ronaldo não está certo no clube e a maior parte do que se tem dito na comunicação social é mentira", esclareceu.

Declarações que não invalidam uma eventual mudança de Cristiano para o Al Nassr, mas que destapam que o acordo entre os sauditas e o português, afinal, não está tão perto quanto os rumores faziam crer.

No domingo, o diretor desportivo do clube saudita, Marcelo Salazar, destacou, em declarações ao site "Flashscore", que a contratação de CR7 é uma "negociação que tem uma magnitude enorme". No entanto, deixou antever que poderia haver desenvolvimentos nos próximos dias.

"Não estou autorizado a dizer nem que sim, nem que não. Vamos aguardar e ver o desenrolar das coisas até ao final do ano. Como devem perceber esta é uma negociação que tem uma magnitude enorme, não só para o clube, mas para o país e para o futebol mundial, e que tem de ser conduzida por instâncias superiores", explicou o luso-brasileiro.



Acordo noticiado de forma insistente



A imprensa internacional tem sido insistente na ida de Ronaldo para o Al Nassr, com um contrato até 2025, ou seja, até aos 40 anos (seria o último clube da carreira), e salário anual de 200 milhões de euros.



No dia 13 de dezembro, presidente da Federação de Futebol da Arábia Saudita confirmou que um clube daquele país tinha feito uma proposta a Cristiano Ronaldo, mas que o avançado ainda não tinha respondido.

"Enquanto Federação, não podemos interferir nos assuntos entre um clube saudita e um jogador. Mas adoraríamos ter este jogador na nossa Liga. Queremos surpreender ao ter mais jogadores de topo de qualquer parte do mundo. Enquanto Federação, ficaríamos mais do que felizes. Gostaríamos de trazê-lo para cá", assumiu, em entrevista à "Marca".



Cristiano Ronaldo é um jogador livre no mercado de transferências, depois de ter rescindido com o Manchester United, na sequência de uma entrevista em que disse disse sentir-se "traído" pelo clube.