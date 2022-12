Wolves vencem com golo de Podence e Fulham de Marco Silva goleia o Crystal Palace

A tarde do tradicional "Boxing Day" foi carregada de golos e terminou com vitórias dos portugueses no Wolverhampton e no Fulham.

Os "Wolves" foram a Liverpool vencer o Everton, por 2-1, enquanto o Fulham foi até ao sul de Londres golear os rivais Crystal Palace, por 3-0.

No primeiro jogo de Julen Lopetegui à frente do Wolverhampton, em Goodinson Park, estiveram cinco portugueses no onze titular: José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves (capitão), João Moutinho e Daniel Podence. No banco Guedes, Toti Gomes e Matheus Nunes.

Entrando a perder com um golo de Yerry Mina, aos 7 minutos, os "wolves" empataram a partida aos 22', numa jogada pensada por João Moutinho e executada por Podence. O golo da vitória chegou já nos descontos, aos 90+5 minutos, por Ait Nouri.

Em Selhurt Park, o Fulham com João Palhinha a titular surpreendeu a equipa da casa com um golo ainda na primeira parte, por Bobby Reid, dilatando a vantagem na segunda parte, por Tim Ream, aos 71 minutos, e Mitrovic, aos 80, numa altura em que o Crystal Palace já jogava com nove jogadores, após expulsão de Tyrick Mitchell aos 34 minutos, e de James Tomkins, aos 57 minutos.



Nos outros jogos, o Leicester de Ricardo Pereira, que continua de fora por lesão, perdeu por 3-0 em casa frente ao Newcastle, com golos de Chris Wood, Miguel Almiron e Joelinton, enquanto o Brighton venceu o Southampton por 3-1.

Com os resultados da tarde, o Newscastle subiu ao 2.º lugar da Premier League, com 33 pontos em 16 jogos, mais dois que Man. City.