Rafael Leão está "100% focado" no Milan, mas pisca o olho ao Arsenal

Rafael Leão diz-se totalmente focado no AC Milan, no entanto, admite que gostaria de jogar na Premier League e num clube em especial.

Em entrevista à "RDP África", o internacional português, de 23 anos, confessa que, "no futuro", gostaria de experimentar outra liga.

"De momento estou cem por cento focado no Milan. É um clube de topo e tenho contrato. E também gosto da cidade. Milão é top. O clima é igual a Portugal. Há boa comida, boas lojas e bons sítios para passear", revela.



Para já, Leão foca-se na renovação de contrato com o Milan, que tem sido um processo mediático. A dívida do avançado ao Sporting, de 20 milhões de euros (encargo a dividir com o Lille), dificulta as negociações, contudo, os campeões italianos estarão dispostos a fazer um esforço para segurar o jogador.

O futuro, por agora, deverá, portanto, passar por Milão. Para o futuro, Rafael Leão pisca o olho a um clube específico em Inglaterra.

"Vejo muitos jogos. Esta época tenho gostado do Arsenal. Têm jogado bem", refere.



Rafael Leão tem sido associado ao interesse do Arsenal, mas também de Real Madrid, Chelsea, Liverpool e Manchester United.

O internacional português leva sete golos e seis assistências em 20 jogos pelo Milan, esta época. Na temporada passada, foi decisivo para a conquista do "scudetto" e eleito MVP da Liga italiana.