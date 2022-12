Gigantes ingleses chamam por João Félix

Ao Manchester United e ao Arsenal junta-se, agora, o Chelsea na corrida por João Félix.



De acordo com o jornal britânico "The Telegraph", Graham Potter pediu a Todd Boehly, o proprietário do clube, para assegurar o empréstimo do internacional português.

João Félix que está de saída do Atlético de Madrid, neste mercado de Inverno, depois de ter entrado em litígio com o treinador, Diego Simeone.

Dias antes do Natal, a imprensa espanhola dava conta que os colchoneros estão dispostos a ceder Félix na segunda metade da época, desde que o destinatário pague uma taxa de empréstimo de oito milhões de euros e ainda os salários do português na sua totalidade.