Boxing Day. Kane bate recorde, mas Tottenham não vai além de empate

O capitão dos “spurs” marcou sempre no tradicional “boxing day”, e desta vez não foi exceção: são 10 os golos de Kane, mais do que qualquer jogador da Premier League, tendo marcado em todas as sete ocasiões neste dia.

Depois de um Mundial em que a Inglaterra foi eliminada nos quartos-de-final, Harry Kane chegava ao seu dia preferido do ano com uma tradição por cumprir.

O Tottenham empatou esta segunda-feira (2-2) na casa do Brentford, naquele que foi o jogo de abertura do “boxing day”.

Mas o jogo não começou da melhor forma. O Brentford entrou melhor e marcou o primeiro golo aos 15 minutos, por Janelt, dilatando a vantagem aos 54 minutos, por Ivan Toney.

Após cruzamento de Lenglet, Harry Kane cabeceou aos 65 minutos para dar início a uma reviravolta que acabou por não o ser. O melhor que o Tottenham conseguiu foi o empate, seis minutos depois, por Hojberg.

Com o empate, o Tottenham permanece no 4.º lugar da tabela, com 30 pontos. Já o Brentfor é 9.º, com 20 pontos.