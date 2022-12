Atlético de Madrid tem alvo definido caso João Félix saia

O Atlético de Madrid já definiu o alvo para substituir João Félix, caso o internacional português saia em janeiro, segundo o jornal "Marca".

Trata-se de Borja Iglesias, ponta de lança espanhol, de 29 anos, do Bétis. Esta época, leva oito golos e três assistências em 17 jogos.

Falta ao Atlético um ponta de lança para competir com Álvaro Morata, depois da saída de Matheus Cunha para o Wolverhampton, por empréstimo com opção de compra mediante objetivos.

O alvo está definido e o Atlético até já iniciou contactos com os representantes de Borja Iglesias, para apurar se o avançado teria interesse em trocar Sevilha por Madrid. Contudo, há uma condição: a contratação só se concretiza se João Félix sair em janeiro.

Caso não haja ofertas convincentes pelo avançado português, de 23 anos, o Atlético de Madrid não terá capital para o "9" do Bétis, que o contratou ao Espanhol, em 2019, por 28 milhões de euros.

João Félix quer deixar Madrid



O CEO do Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, já admitiu que João Félix deseja sair no inverno. Segundo o jornal "As", contudo, os "colchoneros" querem 100 milhões de euros pela venda.



O internacional português, de 23 anos, está há três épocas e meia no Atlético de Madrid, que investiu 120 milhões de euros na sua contratação em 2019. O clube sabe que será difícil recuperar todo o investimento feito no jogador e está disposto a aceitar uma verba ligeiramente inferior.

Félix leva quatro golos e três assistências em 18 jogos esta temporada, mas foi titular em apenas cinco jogos do campeonato espanhol.