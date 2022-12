Atenção, Benfica. Empate do Club Brugge deixa treinador em risco

O Club Brugge empatou em casa, frente ao OH Leuven, e continua em crise interna, numa altura em que se fala na possível saída do treinador, Carl Hoefkens. Os campeões belgas começaram melhor na partida, com um golo de Ferrán Jutglà, de penálti, aos 44 minutos, mas deixaram-se empatar já para lá do tempo regulamentar, aos 90+4 minutos, com um golo de Nachon Nsingi. Com o resultado, o Brugge mantém-se no 4.º lugar da tabela, com 34 pontos, a 12 pontos do líder Genk, que tem menos um jogo. Segundo a imprensa local, este era um jogo de “tudo ou nada” para Hoefkens, numa situação muito semelhante à que o clube estava há um ano. Na altura, o então treinador Philippe Clement perdeu, foi despedido e acabou no Mónaco. Alfred Schreuder sucedeu-o e venceu o terceiro campeonato consecutivo na Bélgica, saindo para o Ajax no final da época passada. Nos últimos nove jogos, o clube conseguiu apenas duas vitórias e perdeu três jogos, incluindo a goleada por 4-0 do FC Porto na Liga dos Campeões e um 4-1 na Taça, às mãos do Sint-Truiden, ambos em casa. A primeira mão entre Benfica e Club Brugge está marcada para 15 de fevereiro, na Bélgica, e a segunda para 7 de março, em Lisboa.