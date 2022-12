​Arsenal firme liderança, Liverpool também ganha

O Arsenal venceu esta segunda-feira o West Ham, por 3-1, e segue firme na liderança da Liga inglesa.



Os “gunners” começaram a jornada do “Boxing Day” a perder, mas conseguiram dar a volta ao marcador, com golos de Bukayo Saka, Martinelli e Nketiah.

O Arsenal está no primeiro lugar da Liga inglesa, com 40 pontos em 15 rondas disputadas. O segundo é o Newcastle, com 33 pontos e um jogo a mais.

Noutra partida do dia, o Liverpool bateu o Aston Villa, também por três bolas a uma.

Salah, Van Dijk e Bajcetic marcaram para os “reds” e Watkins descontou para o Villa.

O Liverpool ocupa agora o sexto lugar da Premier League, a 15 pontos do líder Arsenal.

Fora de campo, o Liverpool garantiu a contratação do avançado Cody Gakpo ao PSV Eindhoven.



Na terça-feira, o Chelsea recebe o Bournemouth e o Manchester United joga em casa com o Nottingham Forest.