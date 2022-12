​Wolverhampton caça avançado em Madrid

O avançado brasileiro Matheus Cunha é reforço de inverno para o Wolverhampton, anunciou este domingo o clube inglês, que tem vários jogadores portugueses no plantel.



Matheus Cunha, de 23 anos, vem por empréstimo do Atlético de Madrid até ao final da temporada, com opção de compra do passe.

O jornal espanhol "Marca" adianta que o Wolverhampton deverá mesmo acionar a cláusula de compra, num negócio a rondar os 40 milhões de euros.

O avançado tem oito internacionalizações e zero golos pela seleção principal do Brasil.

Foi contratado na temporada passada pelo Atlético de Madrid aos alemães do Hertha de Berlim. Antes tinha alinhado no Leipzig, Sion e na formação do Coritiba.

Matheus Cunha é a primeira prenda de Natal do novo treinador do Wolverhampton, o espanhol Julen Lopetegui, ex-FC Porto e Sevilha, entre outros.