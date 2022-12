​Antigo médio da Juventus morre aos 49 anos

O futebolista internacional uruguaio Fabián O’Neill, antigo jogador da Juventus, morreu este domingo, num hospital de Montevideo, aos 49 anos.

“Lamentamos anunciar o falecimento de Fabián O’Neill. Surgiu na cantera inesgotável e foi campeão uruguaio com a nossa camisola”, adiantou o clube Nacional, em comunicado. “Hoje o Nacional está de luto. À sua família e amigos, as nossas sinceras condolências. Até sempre, Mago!”, refere o clube de Montevideo. Fabián O’Neill tinha dado entrada no hospital no sábado e acabou por falecer no dia de Natal, vítima de uma cirrose crónica.

O médio de ataque despontou no Nacional e rumou para a Europa. Entre 1996 e 2000 representou o Cagliari, até que foi contratado pela gigante Juventus. Vestiu a camisola do emblema de Turin no início do século XXI, sob o comando do treinador Marcelo Lippi, num plantel em que figuravam craques como Zinedine Zidane, Del Piero, Edgar Davids ou Antonio Conte.