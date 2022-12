Jogador do City regressou do Mundial com peso a mais, diz Guardiola

O médio inglês Kalvin Phillips falhou o último jogo do Manchester City porque regressou do Mundial com peso a mais, revela o treinador Pep Guardiola.



“Ele não está lesionado. Tem peso a mais”, declarou o técnico do Manchester City, em conferência de imprensa.

Guardiola desconhece a razão para Kalvin Phillips se apresentar com quilos a mais após o Campeonato do Mundo, em que esteve ao serviço da seleção inglesa, e escusou-se a revelar o que disse ao jogador.

Certo é que o médio não chegou “em condições de treinar e de jogar”, salientou o treinador catalão.

O Manchester City defronta o Leeds na próxima quarta-feira, dia 28, e não é certo que Kalvin Phillips integre os convocados, mas Guardiola conta com o jogador para o futuro.

“Quando ele estiver pronto, vai jogar. Precisamos dele. Precisamos muito dele”, sublinha o técnico.