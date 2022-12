Fenerbahçe de Jesus perde em jornada natalícia

O Fenerbahçe de Jorge Jesus perdeu este sábado na visita ao terreno do Trabzonspor, por 2-0, em jogo da 14.ª jornada da Liga da Turquia.



Gomez e Trezeguet marcaram os golos do Trabzonspor, aos 61 e aos 90+11 minutos.

O Fenerbahçe ficou reduzido a dez jogadores, após expulsão do médio português Miguel Crespo, aos 57 minutos.

Com esta derrota, a equipa de Jorge Jesus pode perder também a liderança da Liga turca, em caso de vitória do Galatasaray, no domingo, sobre o Istanbulspor.