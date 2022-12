Oficial. Ochoa regressa à Europa para jogar em Itália

A Salernitana oficializou a contratação do guarda-redes mexicano Guillermo Ochoa, com um contrato válido por meia época, mais outra de opção.

O experiente guardião de 37 anos está assim de regresso ao futebol europeu depois de mais de três anos de regresso ao México, no América. No continente europeu, o internacional mexicano jogou pelo Ajaccio, Málaga, Granada e Standard Liège.

Ochoa é uma das figuras da seleção mexicana, com 135 internacionalizações. Destacou-se várias vezes nos Mundiais, com participações no Mundial 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.

A Salernitana está no 12.º lugar da Serie A, com 17 pontos somados.