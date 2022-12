Matuidi anuncia fim da carreira

O médio francês Blaise Matuidi anunciou o fim da carreira de jogador, aos 35 anos de idade.

"Futebol, eu amo-te muito, deste-me tanto, mas chegou a hora de parar. Realizei meus sonhos de criança, meus sonhos de homem. É com a coração apertado, mas com orgulho que hoje viro esta página", pode ler-se.

Matuidi estava fora do ativo há um ano, quando terminou contrato com o Inter Miami, da MLS.

Ao longo da carreira, o médio jogou no Troyes, Saint-Étienne, Paris Saint-Germain, Juventus e Inter Miami. Venceu cinco campeonatos franceses e três vezes a Serie A.

O grande momento da carreira aconteceu em 2018, com a conquista do Campeonato do Mundo. Matuidi foi peça importante e fez cinco jogos no Mundial da Rússia, tendo sido titular na final frente à Croácia. No total, disputou 84 jogos pela seleção.