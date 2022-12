FIFPro ataca Roma, de Mourinho, em defesa de Karsdorp

A Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol (FIFPro) “condena firmemente o tratamento da Roma” ao futebolista Rick Karsdorp.

Em causa declarações do treinador português José Mourinho, em novembro, alegadamente sobre o defesa neerlandês.

Após o empate contra o Sassuolo, Mourinho disse que “o esforço da equipa foi traído pela atitude de um jogador pouco profissional”, a quem disse para “procurar clube”. O técnico luso nunca revelou a quem se dirigia, mas, segundo os média italianos, Rick Karsdorp era o alvo.

Segundo a FIFPro, o jogador tem sido vítima de uma campanha de “assédio laboral”.

“Karsdorp foi acusado, publicamente, de ser um ‘traidor’, um termo doloroso e infundado que a administração do clube não tratou nem do qual pediu desculpas e os adeptos utilizaram-no repetidamente para confrontá-lo e à sua família”, refere o comunicado.

A FIFPro acrescenta: “Além disso, ele foi alvo de um processo disciplinar injustificado. Estes atos são, aparentemente, uma via para desviar das más atuações recentes do clube, pretendendo colocar pressão injustificada no jogador. Esse comportamento é incompatível com o Regulamento da FIFA sobre o Estatuto e Transferência de jogadores”.

O jogador tem contrato com a Roma até 2025.