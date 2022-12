Fábio Carvalho marcou, mas Manchester City avança na Taça

O Manchester City derrotou o Liverpool, por 3-2, e segue em frente na Taça da liga inglesa.

A equipa de Pep Guardiola levou a melhor. Os golos azuis foram apontados por Haaland (24.º golo em 19 jogos oficiais), Mahrez e Ake.

Já os Reds de Klopp marcaram pelo português Fábio Carvalho e o inevitável Salah.

Num grande jogo de futebol, o City elimina o detentor do troféu. Bernardo Silva só entrou perto do fim e Cancelo não saiu do banco.

O Manchester City junta-se assim a mais seis clubes da Premier League nos quartos de final (Wolverhampton, Newcastle, Leicester, Southampton, Nottingham e Manchester United), além do Charlton, da League One, a terceira divisão inglesa.

Os quartos de final estão agendados para 9 de janeiro de 2023.