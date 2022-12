"Atitudes anormais e incompreensíveis". Federação francesa queixa-se dos jogadores argentinos

O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF) queixou-se ao seu homólogo argentino das atitudes "anormais" dos jogadores albicelestes contra o avançado Kylian Mbappé, nos festejos pela conquista do Mundial 2022, que decorreu no Catar.

Numa entrevista publicada esta sexta-feira no jornal Ouest-France, Noël Le Graet garantiu ter escrito ao presidente da Associação Argentina de Futebol (AFA), Claudio Tapia, a queixar-se de comportamentos que considerou "inapropriados no contexto do desporto" e que classificou como "incompreensíveis".

Nos festejos no balneário pela vitória na final do Mundial, decidida no desempate por penáltis a favor da Argentina, no último domingo, o guarda-redes Emiliano Martínez pediu "um minuto de silêncio em memória de Kylian Mbappé".

Já em Buenos Aires, o guardião sul-americano voltou a aludir ao avançado do Paris Saint-Germain, desfilando no autocarro que levava os novos campeões mundiais com um boneco de um bebé no qual estava colada uma fotografia da cara de Mbappé, com uma expressão triste.