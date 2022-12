Mundial de 2030. Cristiano Ronaldo ligado a candidatura rival?

O jornal espanhol a Marca anuncia que além do contrato com o Al Nassr, Cristiano Ronaldo será também embaixador da candidatura tripartida, entre Arábia Saudita, Egipto e Grécia, que seria assim concorrente de Portugal e Espanha à organização do Mundial de Futebol, em 2030.

Segundo o desportivo, o capitão da seleção portuguesa será jogador do emblema saudita a partir de 1 de janeiro e por dois anos e meio. Deve vir a receber um vencimento global na ordem dos 500 milhões de euros.

Ao que tudo indica, o acordo também prevê que CR7 fique ligado à proposta de candidatura dos três países, que seriam assim concorrentes da proposta ibérica.

Já o jornal As garante que o acordo entre Ronaldo e o Al Nassr, da Arábia Saudita, está fechado. Segundo a mesma publicação, o acordo entre as partes é válido até 2025, ou seja, até Ronaldo completar 40 anos.

O craque nacional, de 37 anos, abandonou o Manchester United após a polémica entrevista ao "The Sun" e a Piers Morgan, e em litígio com o treinador do clube inglês.