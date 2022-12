Jornal espanhol As garante que Ronaldo assina pelo Al Nassr

O jornal espanhol "As" garante que o avançado português, Cristiano Ronaldo, já tem definido o seu novo clube e vai jogar mesmo no Al Nassr da Arábia Saudita.

Escreve também o mesmo jornal que Ronaldo ficará ligado ao Al Nassr até 2025, ou seja, até aos 40 anos. Assim sendo, tudo aponta para que possa ser esse o seu último clube da carreira.

O "As" dá ainda conta que, na passada terça-feira, os dirigentes da equipa árabe reuniram-se com representantes de Ronaldo para fecharem o entendimento.

Ronaldo, durante o mundial, chegou a desmentir esta hipótese.

O craque nacional, de 37 anos, abandonou o Manchester United após a polémica entrevista ao "The Sun" e a Piers Morgan, e em litígio com o treinador do clube inglês.