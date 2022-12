Helena Costa é a nova coordenadora de "scouting" do Watford

O Watford anunciou a contratação da portuguesa Helena Costa para ser a nova coordenadora do departamento de "scouting" do clube inglês.

A portuguesa de 44 anos deixou o Eintracht Frankfurt, onde ocupava as mesmas funções, e vai agora liderar o departamento no clube do Championship, a segunda divisão inglesa. Ben Manga é tamém o novo diretor técnico do Watford.

Helena Costa trabalho na observação desde 2011, tendo passado pelo Benfica, Celtic e, mais recentemente, o Eintracht Frankfurt, onde trabalhava desde 2017.