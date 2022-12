Manchester United ganha no primeiro jogo pós Cristiano Ronaldo

O Manchester United, com Bruno Fernandes a capitão, avançou para os quartos de final da Taça da Liga inglesa com um triunfo caseiro por 2-0 sobre o Burnley, líder do Championship, o segundo escalão.

Em Old Trafford, no primeiro jogo desde a polémica saída de Cristiano Ronaldo, o dinamarquês Eriksen abriu a contagem aos 27 minutos para os “red devils” e Rashford, aos 57, aumentou a diferença, com um golaço.

De regresso após a participação no Mundial 2022 com Portugal, Bruno Fernandes foi capitão no Manchester United e completou os 90 minutos, enquanto Diogo Dalot esteve ausente devido a problemas físicos.

No sétimo lugar na Premier League, o Brighton caiu na quarta ronda da Taça da Liga no terreno do Charlton Athletic, emblema a lutar pela manutenção no terceiro escalão, no desempate por grandes penalidades (4-3), após o nulo durante o tempo regulamentar.

Mais fácil foi a tarefa do Nottingham Forest, que foi ao campo do Blackburn, do segundo escalão, golear por 4-1.

Southampton, Leicester City, Newcastle e Wolverhampton também já estão apurados, numa quarta ronda que fica fechada na quinta-feira, com o Manchester City a receber o Liverpool, atual detentor do troféu.