Cristiano Ronaldo passa férias no Dubai à espera do Al Nassr

Cristiano Ronaldo encontra-se no Dubai, à espera de autorização para viajar para a Arábia Saudita, para assinar pelo Al Nassr, segundo avança, esta terça-feira, o jornal espanhol "Marca".

O internacional português esteve a treinar nas instalações do Real Madrid, para manter a forma, contudo, o regresso ao clube que representou durante nove anos nunca foi cenário. Já deixou a Europa e rumou ao Médio Oriente, conforme garante a publicação que mais insistentemente o tem apontado ao Al Nassr.

Os termos do acordo são os mesmos que têm sido noticiados desde que Cristiano Ronaldo rescindiu com o Manchester United: contrato de duas épocas e meia, com salário anual de 200 milhões de euros.

Como nos últimos anos, Ronaldo passa as férias de Natal no Dubai, desta vez com possível ponte direta para a Arábia Saudita.

Proposta é oficial, resposta ainda não

Na passada terça-feira, o presidente da Federação de Futebol da Arábia Saudita confirmou que um clube daquele país tinha feito uma proposta a Cristiano Ronaldo, mas que o avançado ainda não tinha respondido.

"Enquanto Federação, não podemos interferir nos assuntos entre um clube saudita e um jogador. Mas adoraríamos ter este jogador na nossa Liga. Queremos surpreender ao ter mais jogadores de topo de qualquer parte do mundo. Enquanto Federação, ficaríamos mais do que felizes. Gostaríamos de trazê-lo para cá", assumiu, em entrevista à "Marca".



Cristiano Ronaldo, de 37 anos, é atualmente um jogador livre no mercado de transferências, depois de ter rescindido com United, na sequência de uma entrevista em que disse disse sentir-se "traído" pelo clube.