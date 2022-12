Benzema anuncia o "fim da história" com a seleção francesa

Não fica uma certeza, mas Benzema deixa claro que vai retirar-se da seleção francesa. Um dia depois da derrota do seu país na final do Campeonato do Mundo do Qatar, o avançado do Real Madrid recorre às redes sociais para deixar escrever aquele que parecer ser o seu "epitáfio" na seleção.

"Cometi o esforço e os erros necessários para estar onde estou hoje e orgulho-me disso! Eu escrevi a minha história e a nossa está a chegar ao fim", anuncia.

Benzema, de 35 anos, foi convocado para o Mundial 2022, mas acabou por ser dispensado, devido a prolemas físicos. O avançado, eleito melhor jogador do mundo na época passada, acabou por recuperar a tempo da final, mas já não estava com a seleção. Foi convidado para assistir à final no no Qatar, mas recusou a oferta.

A história termina com 97 jogos, e 37 golos, pela seleção. Uma relação que teve um interregno de seis anos, entre 2015 e 2021, depois de ter sido acusado de extorsão e chantagem a Valbuena.

A cumprir a 14.ª época no Real Madrid, Benzema tem contrato com o clube espanhol até ao final da temporada. Despede-se da seleção com o título da Liga das Nações em 2021.