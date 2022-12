Ancelotti para já não quer treinar Brasil ou Itália

Carlo Ancelotti afasta a possibilidade de assumir, no imediato, o cargo de selecionador, seja do Brasil ou da Itália, às quais já viu o seu nome associado.

O treinador italiano, de 63 anos, tem contrato com o Real Madrid até 2024 e diz, em entrevista à rádio RAI, que se ninguém o mandar embora, fica pela capital espanhola.

"Eu tenho contrato com o Real Madrid até 2024. Se não me mandarem embora, eu não me mexo. O futuro [sobre treinar o Brasil] eu não sei, vivo a cada dia. Sou um velhote e estou muito bem aqui. Temos muitos objetivos ainda para alcançar no Real Madrid. Há tempo depois, para pensar no futuro", afirma.

O Brasil está à procura de um novo selecionador, depois de Tite ter saído, após a eliminação no Mundial. Ancelotti já foi tido em conta pela imprensa, mas o italiano não vai atravessar o Atlântico.

Campeão espanhol, pelo Real, na época passada, o treinador italiano procura repetir a conquista. Com 14 jornadas disputadas, o Real é segundo classificado a dois pontos do Barcelona, que lidera o campeonato.

Ancelotti nunca foi selecionador, mas começou a sua carreira de treinador como adjunto da Itália, entre 1993 e 1995.